MotoGP-Star schimpft: „Wir sehen aus wie Eseln“

Später brachte Acosta, am Ende Fünfter, klar zum Ausdruck, was er von der Regel hält. „Wir sehen aus wie Esel“, schimpfte der 22-Jährige. „Ich verstehe, dass wir einen Mindestdruck haben sollten. Aber man kann nicht kontrollieren, was die anderen tun.“ Sein Vorschlag: „Wir sollten den Mindestdruck vor dem Start in der Startaufstellung haben.“ Was danach passiert, sollen die Fahrer mit sich selbst ausmachen ...