Mixed-Duo Gardos/Polcanova bei EM früh out

Das Tischtennis-Duo Robert Gardos/Sofia Polcanova holt vorerst keine weitere EM-Medaille. Bei den laufenden Titelkämpfen in Ljubljana schied das ÖTTV-Duo am Sonntag im Mixed-Bewerb bereits im Sechzehntelfinale aus. Zwar waren die Vize-Europameister von Linz 2024 mit einem 3:0-Auftakterfolg überzeugend in die EM gestartet, gegen die Franzosen Prithika Pavade/Thibault Poret kam dann aber das frühe und klare 0:3-Aus.