UEFA-Pro-Lizenz! Aber Ex-Profi coacht in 1. Klasse

Eine Seltenheit im Unterhaus: Ein UEFA-Pro-Lizenz-Trainer coacht einen Klub der zweitniedrigsten Kategorie. Almedin Hota tut‘s. Der einstige Profi übernahm vor fünf Runden den ASK Klagenfurt in der 1. Klasse Ost. Deshalb tat er‘s, das sind seine Ziele, das waren seine Karriere-Highlights. Und: Im Spiel der Runde schoss seine Elf Sittersdorf 4:0 ab – Gäste-Trainer Starz

schlägt bereits Abstiegsalarm!