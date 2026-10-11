UEFA-Pro-Lizenz! Aber Ex-Profi coacht in 1. Klasse

Eine Seltenheit im Unterhaus: Ein UEFA-Pro-Lizenz-Trainer coacht einen Klub der zweitniedrigsten Kategorie. Almedin Hota tut‘s. Der einstige Profi übernahm vor fünf Runden den ASK Klagenfurt in der 1. Klasse Ost. Deshalb tat er‘s, das sind seine Ziele, das waren seine Karriere-Highlights. Und: Im Spiel der Runde schoss seine Elf Sittersdorf 4:0 ab – Gäste-Trainer Starz
schlägt bereits Abstiegsalarm!
Die UEFA-Pro-Lizenz ist die höchste Trainer-Ausbildung im Fußball. Wer sie besitzt, darf grundsätzlich in den Topligen arbeiten – auch in der Champions League. Almedin Hota ist dazu befugt.
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