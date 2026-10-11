Swans Gmunden gewinnen Derby gegen Flyers Wels

Die Swans Gmunden haben dank eines starken Schlussviertels das Oberösterreich-Derby gegen die Flyers Wels in der Basketball-Superliga für sich entschieden!
Die Gmundner gingen mit einem Neun-Punkte-Rückstand in den letzten Abschnitt, gewannen vor 1.300 Zuschauern dank eines Korbs von Daniel Friedrich acht Sekunden vor Schluss noch 79:77 (33:44). Für die Swans war es der dritte Sieg im dritten Saisonspiel, Wels ist weiter sieglos.
Das Duell zweier davor ebenfalls noch siegloser Mannschaften gewannen die Kufstein Towers gegen BC Vienna sicher mit 102:80 (57:36). Die Eagles Graz feierten gegen die BK Klosterneuburg Dukes nach zweimaliger Verlängerung einen 102:94-Sieg.
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