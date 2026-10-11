Swans Gmunden gewinnen Derby gegen Flyers Wels

Die Gmundner gingen mit einem Neun-Punkte-Rückstand in den letzten Abschnitt, gewannen vor 1.300 Zuschauern dank eines Korbs von Daniel Friedrich acht Sekunden vor Schluss noch 79:77 (33:44). Für die Swans war es der dritte Sieg im dritten Saisonspiel, Wels ist weiter sieglos.