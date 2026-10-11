Junger Wanderer stürzte vor Augen der Begleiter ab

85 Meter stürzte Sonntagnachmittag ein junger Wanderer (20) im Bereich der Choralpe in Westendorf im Tiroler Unterland über steiles Wiesengelände ab. Seine fünf Begleiter mussten hilflos zusehen. Die Bergung des 20-Jährigen gestaltete sich schwierig.
Die sechsköpfige Wandergruppe aus Deutschland machte sich kurz nach 15 Uhr von der Bergstation der Choralmbahn in Richtung Tal auf den Weg. Die Gruppe wählte eine direkte Route ohne Wanderweg über die steilen Wiesen. Dabei passiert es.
Schwere Verletzungen
Der 20-Jährige rutschte plötzlich auf dem nassen Untergrund aus und stürzte laut Polizei rund 85 Meter über das steile Wiesengelände ab. Seine Begleiter setzten sofort einen Notruf ab. Der junge Mann hatte bei dem Absturz schwere Verletzungen erlitten.
Die Bergung gestaltete sich schwierig. Der dichte Nebel ließ zuerst keinen Hubschrauberflug zu. Die Besatzung des Notarzthubschraubers C4 konnte jedoch ein kurzes Sonnenfenster nutzen, und eine sogenannte Crashbergung durchführen. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus St. Johann geflogen.
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