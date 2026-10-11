Slowenen stimmen gegen eine Rundfunkgebühr

Derzeit müssen Haushalte in Slowenien monatlich 14,02 Euro für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen. Geht es nach dem konservativen Ministerpräsidenten Janez Janša, soll diese Zahlung künftig freiwillig sein. Er argumentiert, dass die Bevölkerung ohnehin stark belastet sei. Zudem sei es ungerecht, dass auch Menschen zahlen müssten, die das Programm von RTV Slovenija nicht konsumieren.