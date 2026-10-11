Neues Gesetz geplant
EU-Land will Gewalt gegen Schüler erlauben
Dänische Lehrkräfte haben immer stärker mit Gewalt unter Kindern zu kämpfen und fürchten Konsequenzen, wenn sie eingreifen. Dagegen will das EU-Land jetzt vorgehen und Lehrern in Ausnahmefällen Gewalt gegen Schüler erlauben. Das sieht zumindest ein Gesetzesentwurf vor.
Aktuell dürfen Lehrkräfte in Dänemark nur dann Gewalt anwenden, wenn ein Schüler sich selbst, andere oder das Schuleigentum gefährdet. Das soll sich bald ändern. Ein vergangene Woche vorgelegter Gesetzesentwurf sieht vor, dass Lehrkräfte in Dänemark ab August schneller körperliche Gewalt anwenden dürfen, wie die Zeitung „The Telegraph“ schreibt.
Wenn künftig ein Schüler massiv den Unterricht stört, können die Lehrer ihn festhalten oder gegen seinen Willen in einen anderen Raum bringen. Allerdings dürfen solche Maßnahmen nur in Ausnahmesituationen angewendet werden und müssen verhältnismäßig sein, sieht der Entwurf vor. Außerdem müssen Eltern und die zuständige Gemeinde über die Vorfälle informiert werden.
Minister verteidigt Entwurf
Der Entwurf hat für extrem hitzige Debatten gesorgt, mehr als 500 Bildungsexperten und Organisationen haben einen offenen Brief dagegen unterzeichnet. Dänemarks Dänemarks Bildungsminister Magnus Heunicke hält dagegen. „Lehrer dürfen nicht daran zweifeln, was sie machen dürfen, wenn eine Situation eskaliert“, argumentiert er. Außerdem solle kein Lehrer „befürchten müssen, entlassen zu werden, weil er in einer gewalttätigen Situation bei Bedarf eingegriffen hat.“
Dänische Lehrkräfte haben immer stärker mit Gewalt unter Kindern zu kämpfen und fürchten Konsequenzen, wenn sie eingreifen. Der jetzt vom Bildungsministerium ausgearbeitete Gesetzentwurf folgt den Forderungen der Lehrergewerkschaft. Es sei immer schwieriger, störende Kinder zur Ruhe zu ermahnen, klagt diese. Der Gesetzesentwurf ist noch nicht vom Parlament beschlossen.
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