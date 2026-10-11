EU-Land will Gewalt gegen Schüler erlauben

Wenn künftig ein Schüler massiv den Unterricht stört, können die Lehrer ihn festhalten oder gegen seinen Willen in einen anderen Raum bringen. Allerdings dürfen solche Maßnahmen nur in Ausnahmesituationen angewendet werden und müssen verhältnismäßig sein, sieht der Entwurf vor. Außerdem müssen Eltern und die zuständige Gemeinde über die Vorfälle informiert werden.