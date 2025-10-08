Vorteilswelt
„Stehlen Kindheit“

Dänemark plant Social-Media-Verbot bis 15 Jahre

Web
08.10.2025 07:29
Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kritisierte, dass viele Kinder ihre Freizeit inzwischen zu ...
Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kritisierte, dass viele Kinder ihre Freizeit inzwischen zu Hause verbringen.(Bild: AFP/THOMAS TRAASDAHL)

Die dänische Regierung will Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren den Zugang zu Online-Netzwerken verbieten. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigte am Dienstag im Parlament einen entsprechenden Gesetzesentwurf an. Eltern sollten aber die Möglichkeit bekommen, ihren Kindern die Nutzung schon ab 13 Jahren zu erlauben.

„Das Handy und soziale Medien stehlen unseren Kindern ihre Kindheit“, sagte Frederiksen. Sie verwies darauf, dass 60 Prozent der dänischen Buben im Alter zwischen elf und 19 Jahren ihre Freizeit inzwischen eher zu Hause verbringen, als herauszugehen und Freunde zu treffen. Wann der Gesetzentwurf vorgelegt werden soll, sagte Frederiksen nicht. Sie machte auch keine Angaben dazu, wie das Verbot kontrolliert werden soll.

Lesen Sie auch:
App blockiert Zugang
Griechenland erteilt Kindern Social-Media-Verbot
01.10.2025
WhatsApp, Twitch & Co.
Australien plant Jugendverbot für 16 Plattformen
24.09.2025

Auch andere Länder planen Altersbeschränkungen für Online-Netzwerke. In Australien verabschiedete das Parlament bereits Ende 2024 ein Gesetz, um Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu Plattformen wie TikTok, Facebook oder Instagram zu verbieten. In der EU setzt sich insbesondere Griechenland für eine einheitliche Altersbeschränkung ein.

