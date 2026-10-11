If you have friends like that
Nowhere is intrigue as deeply rooted as in the SPÖ
Intrigue has a long tradition in Austrian political parties, but nowhere is it celebrated as fiercely as within the Social Democratic Party. The SPÖ has never let “friendship” as a greeting stop it from sharpening its knives in full view of the public. Christian Nusser analyzes the SPÖ crisis.
It’s nice to see: Even in difficult times, the SPÖ hasn’t lost its sense of humor. The party met last Sunday at the Steigenberger Hotel in downtown Vienna to hold what has by now become a tradition within the movement—a crisis meeting. This time, there were two of them. It’s the dose that makes the poison.
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