Baby-News! Bruce Springsteen wird wieder Opa

Jessica Springsteen und der belgische Springreiter Nicola Philippaerts sind seit 2024 offiziell ein Paar, wie die „Bunte“ schreibt. Jetzt werden sie zum ersten Mal Eltern – es ist allerdings schon das zweite Enkelkind für Bruce Springsteen, Jessicas Bruder Samuel ist bereits Papa. 2022 wurde laut „People“ seine Tochter Lily geboren.