Baby-News! Bruce Springsteen wird wieder Opa

Da gibt es Grund zur Freude im Hause Springsteen! Musik-Star Bruce Springsteen (77) wird wieder Opa. Seine Tochter Jessica (34) ist schwanger und präsentiert stolz ihren Babybauch auf Instagram.
Jessica Springsteen (34) und ihr Partner Nicola Philippaerts (33) haben die freudige Nachricht am Samstag auf Instagram verkündet. In einem gemeinsamen Posting teilten sie mehrere Bilder, auf denen Jessica mit Babybauch zu sehen ist.
„Neue Abenteuer“, schrieben die werdenden Eltern mit einem Herz-Emoji zu dem Posting. Prominente Glückwünsche auf das erste Kind des Paares ließen nicht lange auf sich warten, „Ich freue mich soooo für euch!“, kommentierte Ski-Star Lindsey Vonn die Fotos. Schauspielerin Jennifer Garner und Model Christy Turlington gratulierten ebenfalls zum Nachwuchs.
Jessica Springsteen und der belgische Springreiter Nicola Philippaerts sind seit 2024 offiziell ein Paar, wie die „Bunte“ schreibt. Jetzt werden sie zum ersten Mal Eltern – es ist allerdings schon das zweite Enkelkind für Bruce Springsteen, Jessicas Bruder Samuel ist bereits Papa. 2022 wurde laut „People“ seine Tochter Lily geboren.
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