Mostviertler Whisky fließt bis nach Hollywood

Bei Whisky tauchen Gedanken an nebelverhangene Highlands, ehrwürdige Destillerien und dunkle Eichenfässer auf, in denen die Zeit ihre Magie entfaltet. Doch auch im Mostviertel wird längst flüssiges Gold mit großer Leidenschaft geschaffen. In Biberbach schreibt Josef Farthofer mit seinem Sohn eine Erfolgsgeschichte, die tief in der Heimat verwurzelt ist und bis zu einem Star nach Hollywood reicht. Josef Farthofer: „Der Star bestellt regelmäßig.“