Neuer-Patzer heizt Tormann-Debatte bei Bayern an

„Weiß, wie er damit umgehen muss“

Auch Trainer Vincent Kompany betonte, dass er sich um den Torwart-Routinier wegen des Patzers keine Sorgen mache. „Manuel ist genauso alt wie ich. Der weiß, wie er damit umgehen muss“, bemerkte der Coach. Freilich machte Neuer auch beim zweiten Gegentor keine gute Figur. Auf jeden Fall steht Urbig bereit. Der 23-Jährige hatte jüngst in der Nationalmannschaft beim 2:0 gegen Serbien und dem 0:0 in Griechenland überzeugt. Bei Bayern soll er nun immer mehr Einsätze bekommen, um an der Seite von Mentor Neuer zur Weltklasse zu reifen.