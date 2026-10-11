Neuer-Patzer heizt Tormann-Debatte bei Bayern an

Auf diesen Rekord in seiner mit Titeln so reich dekorierten Karriere hätte Manuel Neuer gerne verzichtet. Ausgerechnet der Ausnahme-Profi des FC Bayern ist seit Samstag der Torhüter, der den schnellsten Gegentreffer der Bundesliga-Historie kassiert hat.
Zu allem Überfluss brockte sich Neuer das Gegentor durch Augsburgs Robin Fellhauer nach offiziell 8,4 Sekunden auch noch mit einem heftigen Lapsus selbst ein. Das Match endete nach einem Augsburger 2:0 mit einem 2:2-Remis.
Bekommt Urbig eine Chance?
Danach wurde Neuer gefragt, ob im anstehenden Champions-League-Spiel bei Viking Stavanger am Dienstag er selbst im Tor stehen werde oder eher sein formstarker Ersatzmann und designierter Nachfolger Jonas Urbig. „Ich habe eine Vorahnung“, antwortete Neuer knapp. Vereinspräsident Herbert Hainer stellte im TV-Talk von „Bild“ allerdings schnell klar: „Manuel Neuer war und ist einer der besten Torhüter der Welt.“ Der Fehler habe nichts mit seinen 40 Jahren zu tun. „Er ist fit wie ein Turnschuh. Das hätte ihm genauso gut mit 20 Jahren passieren können.“
„Weiß, wie er damit umgehen muss“
Auch Trainer Vincent Kompany betonte, dass er sich um den Torwart-Routinier wegen des Patzers keine Sorgen mache. „Manuel ist genauso alt wie ich. Der weiß, wie er damit umgehen muss“, bemerkte der Coach. Freilich machte Neuer auch beim zweiten Gegentor keine gute Figur. Auf jeden Fall steht Urbig bereit. Der 23-Jährige hatte jüngst in der Nationalmannschaft beim 2:0 gegen Serbien und dem 0:0 in Griechenland überzeugt. Bei Bayern soll er nun immer mehr Einsätze bekommen, um an der Seite von Mentor Neuer zur Weltklasse zu reifen.
HSV-Kapitän erlitt Kreuzbandriss
Beim vor Jahrzehnten als Bayerns Hauptrivale agierenden Hamburger SV wurde die Freude über den 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim durch eine schwere Verletzung von Kapitän Nicolai Remberg getrübt. Der 26-Jährige erlitt im rechten Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes und muss operiert werden. Sein Ende der ersten Hälfte gekommener Ersatzmann Miro Muheim wurde im Finish mit dem Assist zum 2:2 und in der Nachspielzeit mit dem Siegestreffer zum Matchwinner.
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