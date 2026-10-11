„Kann mir Leben ohne die Sikas nicht vorstellen!“

Der Anblick der grasenden Sikawild-Herde von Willi Starlinger auf dem hügeligen Gelände in St. Peter am Wimberg ist friedvoll. Hirsch „Charly“ kommt, wenn der Züchter ihn ruft, und die 38-köpfige Herde lässt sich beim Fressen von den Perlhühnern nicht stören, mit der sie das 2,6 Hektar große Gehege teilt.