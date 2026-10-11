Ärztebedarf: Doskozil fordert Bund zum Handeln auf

Seit sieben Jahren setzt das Burgenland auf Medizinstipendien, um junge Ärzte für die Gesundheitsversorgung im Land zu gewinnen. Zunächst durch eine Kooperation mit der Danube Private University, später durch ein Stipendienmodell für Studierende an allen anerkannten europäischen Universitäten. Dabei erhalten sie monatlich 1000 Euro an Landesförderung. Im Gegenzug verpflichten sie sich, nach ihrer Basisausbildung mindestens fünf Jahre in der burgenländischen Gesundheitsversorgung tätig zu sein.