Im Alleingang Rekord im Halbmarathon pulverisiert

Julia Mayer ist einfach nicht zu stoppen! In Graz pulverisierte sie ihren erst vor drei Wochen bei der WM in Kopenhagen aufgestellten Halbmarathon-Rekord (1:10:54) als Siegerin in Graz mit sensationellen 1:10:11. Damit blieb Julia Mayer mit exakt 43 Sekunden um Welten unter ihrem bisherigen Rekord!
„Das lief heute einfach sehr, sehr gut. Wir hatten auch nahezu perfekte Bedingungen, nur am Schluss des Rennens kam die Sonne doch stärker hervor und der Wind kam etwas auf. Aber das ist schon ein Jammern auf hohem Niveau“, meinte eine überglückliche Julia Mayer. Ihre Form ist einfach bestechend! „Die Zeit ist richtig, richtig gut, zumal ich das Rennen nicht in einer Gruppe laufen konnte, sondern ganz weite Strecke im Alleingang bestritten habe.“ Solo zum Traumrekord!
„Aus dem vollen Training heraus“
Noch bei der WM in Kopenhagen, wo sie bei wenig optimalen Bedingungen ihre 1:10:54 gelaufen war, hatte sie prophezeit: „Ich kann auch den Halbmarathon in 70 Minuten laufen! Mit den 1:10:11 kam sie dieser Grenze wieder ein gewaltiges Stück näher, obwohl sie, wie sie sagte, den Grazer Halbmarathon „aus dem vollen Training heraus“ absolviert habe. In der vergangenen Woche hatte sie noch großartige, intensive Trainingsläufe bestritten.
Der elfte ÖLV-Rekord
Julia Mayer lief damit schon ihren vierten ÖLV-Rekord im Halbmarathon. Die ersten beiden hatte sie 2022 in Málaga mit 1:11:13 und 2024 in Barcelona mit 1:11:09 aufgestellt. Heuer kamen in Kopenhagen und Graz die beiden nächsten Rekorde dazu. Insgesamt hält sie schon bei elf ÖLV-Rekorden und zwei ÖLV-Bestleistungen.
Jetzt Marathon in Valencia
Auch Graz stand ganz im Zeichen ihrer Vorbereitung auf ihr großes Ziel bei den Herbstläufen. Am 6. Dezember startet sie beim Valencia-Marathon, wo sie im Vorjahr mit 2:26:08 ÖLV-Rekord gelaufen war. In der jetzigen Form ist ihr bei dem Klassiker in Spanen eine neue Traum-Marke zuzutrauen…
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