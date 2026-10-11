Im Alleingang Rekord im Halbmarathon pulverisiert

„Das lief heute einfach sehr, sehr gut. Wir hatten auch nahezu perfekte Bedingungen, nur am Schluss des Rennens kam die Sonne doch stärker hervor und der Wind kam etwas auf. Aber das ist schon ein Jammern auf hohem Niveau“, meinte eine überglückliche Julia Mayer. Ihre Form ist einfach bestechend! „Die Zeit ist richtig, richtig gut, zumal ich das Rennen nicht in einer Gruppe laufen konnte, sondern ganz weite Strecke im Alleingang bestritten habe.“ Solo zum Traumrekord!