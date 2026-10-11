Über 100 noch vermisst
Mehr als 100 Tote bei Schiffsunglück vor Dschibuti
Bei einem Schiffsunglück vor der Küste von Dschibuti sind mindestens 109 Migranten ums Leben gekommen, darunter auch 15 Kinder. Mehr als 116 Passagiere des gekenterten Bootes auf dem Weg von Dschibuti in den Jemen werden nach UNO-Angaben noch vermisst.
Nach Angaben von Überlebenden war das Boot mit 350 Menschen an Bord – allesamt äthiopische Staatsbürger – bereits in der Nacht auf Freitag nördlich der Hafenstadt Obock in Dschibuti gekentert, berichtete die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Sonntag. Mehr als 80 Menschen überlebten demnach das Schiffsunglück.
„Verheerender Verlust“
„Dies ist ein verheerender Verlust an Menschenleben. Unsere Gedanken sind bei den Überlebenden und den Familien, die Angehörige verloren haben oder noch immer keine Nachricht von ihren Verwandten haben“, sagte Alexandre Coissac, Leiter der IOM-Mission in Dschibuti. „Unsere Teams sind gemeinsam mit den örtlichen Behörden vor Ort, um Nothilfe zu leisten. Diese Tragödie ist eine eindringliche Erinnerung an die Gefahren, denen Migranten auf diesem Migrationskorridor auf der Suche nach wirtschaftlichen Chancen ausgesetzt sind.“
Menschen suchen Arbeit
Dschibuti ist der Ausgangspunkt der sogenannten östlichen Migrationsroute vom Horn von Afrika über die Meerenge Bab al-Mandab auf die Arabische Halbinsel. Die IOM hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass innerhalb von drei Wochen mehr als 20.000 Migranten aus Äthiopien in Dschibuti eingetroffen waren. Dort hatte sich der Konflikt der Zentral- mit der Regionalregierung von Tigray erst jüngst wieder verschärft. Auch aus Somalia versuchen immer wieder Menschen über den Hafen von Dschibuti vor allem nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate oder nach Oman zu gelangen, wo sie auf Arbeit und mehr Stabilität hoffen.
Nach IOM-Angaben ist nicht nur die Überfahrt über das Meer mit erheblichen Gefahren verbunden. Migranten, die den Jemen erreichen, seien Risiken wie Gewalt, willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen, Ausbeutung und Menschenhandel ausgesetzt, heißt es.
Zahl der Migranten stieg deutlich
Nach Angaben des Projekts „Missing Migrants“ der IOM kamen im Jahr 2025 auf dieser Route mehr als 900 Migranten ums Leben oder gelten als vermisst, während die Zahl derjenigen, die sich auf den Weg machten, um 18 Prozent stieg. Bei einem weiteren Schiffsunglück im März 2026 kamen neun Menschen ums Leben, 45 weitere werden vermisst.
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