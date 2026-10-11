Logistik-Firma baut um 5,5 Millionen Euro aus

Hier kommen die Bagger kaum zur Ruhe: Das Logistikunternehmen Schwingshandl aus Holzhausen hat im September gerade erst ein neues Bürogebäude um vier Millionen Euro eröffnet und plant jetzt bereits den nächsten Ausbau. Im November ist Baustart für eine 5,5 Millionen Euro teure Erweiterung der Fertigungshalle. Nötig ist dieser stetige Ausbau wegen des jährlichen Umsatzwachstums von rund 15 Prozent. So sollen die Erlöse auch heuer wieder steigen, von 52 Millionen Euro 2025 auf nun 60 Millionen Euro.