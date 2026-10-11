„Meine Arbeit am Theater soll auch anderen helfen“

Haben Sie sich auch gefragt, was Zumbayllu heißt? „Das ist der Holzkreisel, den man mit einem Faden wirft. Kinder in Peru und Bolivien spielen viel damit. Man sagt dem Kreisel aber auch magische Eigenschaften nach – so soll er ein Portal zur Unterwelt und zu den Ahnen, anderen Zeitebenen und zum Unterbewussten öffnen. Daran glaubt man vor allem im Andenraum“, stellt Zambrano erklärend jenen Gegenstand in den Raum, der dem Teatro Zumbayllu seinen stimmigen Namen gegeben hat.