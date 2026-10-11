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AMS-Chef Kopf: „Mathematik schlägt Ideologie“

Innenpolitik
11.10.2026 13:41
AMS-Chef Johannes Kopf plädiert eindringlich für eine Anhebung des Pensionsalters.
AMS-Chef Johannes Kopf plädiert eindringlich für eine Anhebung des Pensionsalters.(Bild: Screenshot/ORF)
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Für den Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, führt kein Weg an der Anhebung des Pensionsalters vorbei. „Irgendwann schlägt Mathematik Ideologie“, meinte er am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Die Politik müsse daher „auch Notwendiges tun und nicht nur Populäres.“

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Dass die Diskussion über ein höheres Pensionsantrittsalter regelmäßig im Sand verläuft, hat für Kopf einen demografischen Grund: „Der durchschnittliche Wähler ist über 50. Das ist ein Alter, wo viele Leute beginnen nachzudenken: ‘Wie viel kriege ich denn einmal?‘“. Jenen, die sagen, dass man keine Ausländer in Österreich haben wolle, richtete Kopf in diesem Zusammenhang aus: „Dann muss man halt selber länger arbeiten.“

„Größte Pensionsreform Europas“
Gleichzeitig laufe in Österreich bereits die „größte Pensionsreform Europas“, nämlich die schrittweise Anhebung des Frauenpensionsalters von 60 auf 65 bis 2033. Diese sei zum Glück vor 30 Jahren als Verfassungsgesetz beschlossen worden, deshalb habe es keine Koalition kurz vor einer Wahl mehr ändern können. Als bisheriges Resultat sei die Frauenarbeitslosigkeit über 60 um 7500 Personen gestiegen – gleichzeitig aber auch die Zahl der Beschäftigten in diesem Alter um 58.000 angewachsen.

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Wer keine Älteren nimmt, der hat keinen Arbeitskräftemangel.

Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender des Arbeitsmarktservices

88 Prozent des Potenzials sei damit in Beschäftigung geflossen, zwölf Prozent in die Arbeitslosigkeit. Und obwohl diese zwölf Prozent ernstzunehmen seien, habe man gesehen, dass der Arbeitsmarkt diese Frauen aufgenommen habe – und das in einer Rezession.

Absurde Jobsuche für Ältere
Gleichzeitig hielt es Kopf für eine „Absurdität“, dass Menschen über 60 in den Betrieben oft in Führungspositionen oder als Experten anerkannt seien – würden sie aber die Arbeit verlieren, komme es offenbar zu einem „Instant-Ageing-Effekt“. „Dann sind die Leute alt und man braucht sie nicht mehr.“ In diesem Zusammenhang sah er auch einen „klaren Hinweis“ für Betriebe, die über einen Arbeitskräftemangel klagen: „Wer keine Älteren nimmt, der hat keinen Arbeitskräftemangel.“

Probleme sieht Kopf derzeit an der Schnittstelle zwischen AMS und Sozialhilfe. Wenn das AMS etwa melde, dass eine Person eine zumutbare Arbeit nicht annehme, dauere es in vielen Bundesländern viel zu lange, bis diese auch tatsächlich vorgeladen werde. Das AMS erfahre auch oft nicht, ob es Sanktionen gegeben habe. Dies wolle man nun gemeinsam mit den Ländern angehen. Ebenfalls Schnittstellenprobleme ortete Kopf etwa mit dem Integrationsfonds, der Deutschkurse anbietet. Oft geäußerte Klagen über deren Qualität kann er nicht mehr nachvollziehen: Da habe es „deutliche Verbesserungen“ gegeben.

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KI: Bisher ist nichts passiert
Angesprochen auf die Veränderung der Arbeitswelt durch Künstliche Intelligenz (KI) sagte Kopf, bisher sei auf dem Arbeitsmarkt noch nichts passiert. Eine „dringende Empfehlung“ gab Kopf aber Eltern: nämlich eine Lehre für ihre Kinder in Erwägung zu ziehen. Das seien vielfach Berufe, die nicht von der KI übernommen werden können. „Die Jobchancen von Menschen mit Lehre sind besser denn je“, so Kopf. Er plädierte für ein neues Ausbildungsmodell namens „Lehre nach Matura“. Es sei falsch, dass eine fachliche Qualifizierung nach der Matura als Rückschritt gesehen werde, so der Arbeitsmarktexperte.

Kopf beklagte zudem, dass in Gymnasien viel zu wenig über die Möglichkeit der Lehrausbildung informiert werde. Dass die Zahl der Lehrlinge sinkt, liege aber auch an den Unternehmen. Bei Firmen, die nicht-eigentümergeführt sind, sei der Anteil der Ausbildungsbetriebe viel niedriger. Diese würden oft kurzfristiger denken, das Ausbilden von Lehrlingen jedoch sei eine langfristige Angelegenheit. Dazu kommt, dass es in Wien zu wenige Lehrstellen gibt. Laut Kopf kommen in der Bundeshauptstadt auf jede Lehrstelle sechs Bewerber.

Das Balkendiagramm zeigt die Arbeitslosenquote nach Bundesländern in Österreich für September 2026. Wien hat mit 11,5 % die höchste Quote, Tirol mit 4,1 % die niedrigste. In den meisten Bundesländern steigt die Quote leicht, nur in Wien sinkt sie um 0,2 %. Quelle: AMS.

Viele Langzeitarbeitslose
Der Arbeitsmarktindikator, der Kopf „die meisten Sorgen macht“, ist die nach drei Jahren Rezession hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen. Ein Drittel der Arbeitssuchenden suche schon länger als ein Jahr, so Kopf. Um Menschen, die schon lange arbeitslos sind, wieder in Beschäftigung zu bringen, brauche es ein hohes Wirtschaftswachstum. Außerdem bräuchte es staatliche Impulse, für die es derzeit aufgrund der hohen Staatsverschuldung aber kein Geld gibt.

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