AMS-Chef Kopf: „Mathematik schlägt Ideologie“

Probleme sieht Kopf derzeit an der Schnittstelle zwischen AMS und Sozialhilfe. Wenn das AMS etwa melde, dass eine Person eine zumutbare Arbeit nicht annehme, dauere es in vielen Bundesländern viel zu lange, bis diese auch tatsächlich vorgeladen werde. Das AMS erfahre auch oft nicht, ob es Sanktionen gegeben habe. Dies wolle man nun gemeinsam mit den Ländern angehen. Ebenfalls Schnittstellenprobleme ortete Kopf etwa mit dem Integrationsfonds, der Deutschkurse anbietet. Oft geäußerte Klagen über deren Qualität kann er nicht mehr nachvollziehen: Da habe es „deutliche Verbesserungen“ gegeben.