Mit diesem Bild wird nach Trafikräuber gesucht

In der Vorwoche wurde in Wels (OÖ) eine Trafik überfallen. Der Täter war mit einer Schere bewaffnet. Nun versucht man mit einem Öffentlichskeitsfahnung den Räuber zu finden. Das Bild, das man vom Täter hat, lässt wenig Rückschlüsse auf den Mann zu.
Die Polizei fahndet nach dem bisher unbekannten Mann, der vergangenen Mittwoch vormittags im Welser Stadtteil Lichtenegg eine Trafik überfallen hatte. Der Mann war mit einer Wollhaube mit Sehschlitzen maskiert und mit einer Schere bewaffnet.
Diese hielt er der 61-jährigen Mitarbeiterin vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Räuber in südliche Richtung. Eine Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos.
Ergreiferprämie von 1000 Euro
Gesucht wird nach einem Mann mit normaler bis kräftiger Statur. Er ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hat ein auffälliges Tattoo auf der Innenseite des rechten Unterarms. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, besteht seitens der WKO OÖ eine Belohnung in der Höhe von 1000 Euro.
Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133 403333 oder jede Polizeiinspektion entgegen.
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