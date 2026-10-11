Rad-Jungstar Seixas lässt ganz Frankreich träumen

„Etwas Außergewöhnliches“

„Manchmal habe ich das Gefühl zu träumen. Dieses Ergebnis ist der Wahnsinn, etwas Außergewöhnliches. Hätte man mir zu Saisonbeginn gesagt, was ich alles gewinnen würde, hätte ich es nie geglaubt“, sagte Seixas. Nicht einmal dem legendären Eddy Merckx oder Superstar Tadej Pogacar war es gelungen, in dem jungen Alter eines der fünf Radsport-Monumente (Mailand-Sanremo, Flandern, Paris-Roubaix, Lüttich, Lombardei) zu gewinnen. Ohnehin waren nur drei Fahrer jünger – allerdings in Zeiten vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als der Radsport kaum vergleichbar mit dem heutigen Profigeschäft war.