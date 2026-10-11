Intrige hat nirgends so große Tradition wie in SPÖ

Die Intrige hat in den heimischen Parteien große Tradition, aber nirgends wird sie derart martialisch zelebriert wie in der Sozialdemokratie. „Freundschaft“ als Grußformel hat die SPÖ noch nie davon abgehalten, auf offener Bühne die Messer zu wetzen. Christian Nusser analysiert die SPÖ-Krise.
Schön zu sehen: Der SPÖ kommt auch in schwierigen Stunden der Humor nicht abhanden. Die Partei traf sich am vergangenen Sonntag im Wiener Innenstadthotel Steigenberger, um etwas abzuhalten, was in der Bewegung mittlerweile schon Tradition hat – eine Krisensitzung. Diesmal gab es gleich zwei. Die Dosis macht das Gift.
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