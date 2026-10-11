Intrige hat nirgends so große Tradition wie in SPÖ

Schön zu sehen: Der SPÖ kommt auch in schwierigen Stunden der Humor nicht abhanden. Die Partei traf sich am vergangenen Sonntag im Wiener Innenstadthotel Steigenberger, um etwas abzuhalten, was in der Bewegung mittlerweile schon Tradition hat – eine Krisensitzung. Diesmal gab es gleich zwei. Die Dosis macht das Gift.