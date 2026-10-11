Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minusgrade möglich

Erst Frost, dann Sonne: Das bringt die neue Woche

Österreich
11.10.2026 13:44
Der Herbst zeigt sich von seiner sonnigen Seite, doch in der Früh wird es bereits frostig: ...
Der Herbst zeigt sich von seiner sonnigen Seite, doch in der Früh wird es bereits frostig: Während tagsüber bis zu 22 Grad möglich sind, sinken die Temperaturen mancherorts schon unter null Grad.(Bild: Werner Buchacher)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der kommenden Woche zeigt sich das Wetter wieder von seiner freundlicheren Seite. Nach wolkigen Phasen darf sich das Land auf immer mehr Sonnenstunden freuen. Doch während tagsüber bis zu 22 Grad möglich sind, heißt es in der Früh mancherorts bereits Zittern bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Auch eine kleine Wetterstörung mischt sich unter das goldene Herbstprogramm.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Montag verläuft zunächst noch etwas durchwachsen. An der Alpennordseite halten sich Restwolken, im Süden und Südosten kann es vereinzelt noch ein wenig regnen. Doch keine Sorge: Im Laufe des Tages setzt sich in den meisten Regionen ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken durch. Im Bergland sind einzelne Schauer möglich, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1400 und 1700 Metern.

Besonders gut meint es der Wettergott mit dem Westen Österreichs. Dort verabschieden sich örtliche Nebelfelder, und die Sonne übernimmt das Kommando. Die Temperaturen können sich mit zwölf bis 18 Grad durchaus sehen lassen.

Der Dienstag startet mancherorts noch mit Nebel und Hochnebel. Doch die grauen Schleier haben meist keine lange Ausdauer und machen im Laufe des Vormittags Platz für strahlenden Sonnenschein. Vielerorts präsentiert sich der Himmel sogar nahezu wolkenlos – beste Voraussetzungen also, um noch einmal ordentlich Herbstsonne zu tanken.

Allzu lange hält die Wetteridylle im Westen allerdings nicht an: Gegen Nachmittag und Abend kündigen sich bereits dichtere Wolken der nächsten Störungszone an. Mit 13 bis 18 Grad bleibt es tagsüber angenehm mild. In der Früh heißt es dagegen wieder, sich warm einzupacken: Die Temperaturen liegen zwischen minus einem und plus sieben Grad. Damit sind die ersten frostigen Morgenstunden der Woche bereits da!

Ausgerechnet zur Wochenmitte bekommt die Sonne einen Dämpfer. Eine Störungszone zieht über Österreich und bringt zunächst vielerorts dichte Wolken. Vor allem nördlich des Alpenhauptkamms und im Norden ist auch etwas Regen zu erwarten. Ein ganzer Tag im Grau bleibt uns aber voraussichtlich erspart: Im Laufe des Nachmittags lässt der Niederschlag nach, und die Wolkendecke bekommt zunehmend Lücken.

Wann und wie viel Regen in Ihrer Region fällt, können Sie unserer interaktiven Regenkarte nachschauen:

Vor allem im Westen und Süden darf man sich später wieder über sonnige Stunden freuen. Auch die Temperaturen spielen mit: Zwölf bis 21 Grad sind möglich, wobei es im Westen am wärmsten wird.

Nach dem kleinen Wetterknick geht es wieder bergauf. Zwar können sich im nördlichen Alpenvorland, entlang des Alpenostrandes und bis in den Südosten zunächst Nebel- und Hochnebelfelder breitmachen. Doch meist löst sich der graue Schleier im Laufe des Vormittags auf.

Danach wartet vielerorts ein freundlicher, sonniger Herbsttag. Einige hohe Wolken ziehen zwar über den Himmel, im Osten können sie den Sonnenschein zeitweise etwas dämpfen. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 14 bis 21 Grad. Am Morgen bleibt es mit zwei bis neun Grad allerdings noch frisch.

Auch zum Start ins Wochenende zeigt sich der Herbst von seiner angenehmen Seite. Entlang der Donau und im Süden können sich in den frühen Morgenstunden noch einzelne Nebelfelder halten. Sobald sich diese auflösen, überwiegt in weiten Teilen des Landes jedoch der Sonnenschein. Die Temperaturen legen noch einmal zu: 14 bis 22 Grad sind am Freitag drin, die höchsten Werte werden im Westen erwartet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
11.10.2026 13:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
94.159 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
81.633 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Stars & Society
„9 Plätze 9 Schätze“: Das sind die Finalisten!
64.889 mal gelesen
Der ORF hat am Donnerstag die neun Länderfinalisten für die 13. Ausgabe von „9 Plätze 9 Schätze“ ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2244 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Justizministerium sperrt Landeschef von Häfn aus
1133 mal kommentiert
Landeshauptmann Kunasek teilt gegen Justizministerin Sporrer wegen einer zu spät erteilten ...
Außenpolitik
Trump: USA kaufen jetzt Diesel aus Russland
1130 mal kommentiert
Die Präsidenten von Russland und den USA haben offenbar einen Deal geschlossen. 
Mehr Österreich
Minusgrade möglich
Erst Frost, dann Sonne: Das bringt die neue Woche
Überfall in Wels
Mit diesem Bild wird nach Trafikräuber gesucht
Tierischer Einsatz
Ausgebüxt! Kalb „Konrad“ verirrte sich aufs Dach
Bares für alte Schätze
400 Euro für 4000 Schilling aus dem Jahre 1991
Suchaktion abgebrochen
Deutsche harrten bei Schneefall Nacht am Berg aus
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf