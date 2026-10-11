Erst Frost, dann Sonne: Das bringt die neue Woche

Allzu lange hält die Wetteridylle im Westen allerdings nicht an: Gegen Nachmittag und Abend kündigen sich bereits dichtere Wolken der nächsten Störungszone an. Mit 13 bis 18 Grad bleibt es tagsüber angenehm mild. In der Früh heißt es dagegen wieder, sich warm einzupacken: Die Temperaturen liegen zwischen minus einem und plus sieben Grad. Damit sind die ersten frostigen Morgenstunden der Woche bereits da!