Ausgebüxt! Kalb „Konrad“ verirrte sich aufs Dach

Rund 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten machten sich daraufhin an die Arbeit, um das Kalb sicher vom Dach zu holen. Mithilfe eines Seils und einer Steckleiter arbeiteten sich die Feuerwehrleute vorsichtig zum ungewöhnlichen Einsatzort vor. Schließlich gelang es ihnen, das Kalb vom Dach zu retten und unverletzt in Sicherheit zu bringen.