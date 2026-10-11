Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierischer Einsatz

Ausgebüxt! Kalb „Konrad“ verirrte sich aufs Dach

Tirol
11.10.2026 12:05
Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Hopfgarten.
Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Hopfgarten.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Es gibt nichts, was es nicht gibt! Unsere Feuerwehren sind wahrlich für alle möglichen und unmöglichen Situationen gerüstet. Das bewiesen die Mitglieder der FF Hopfgarten im Tiroler Brixental am frühen Samstagabend. Ein Kalb hatte sich auf ein Dach verirrt und musste gerettet werden!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Kleines Kalb steht auf Dach“ – als dieser Einsatztext am Samstag gegen 17.30 Uhr die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten im Brixental erreichte, dachte der eine oder andere wohl zunächst an einen Scherz!

Von naher Weide ausgebüxt
Doch es war keiner. „Vor Ort stellte sich heraus, dass die Einsatzmeldung korrekt war“, postete die Feuerwehr auf ihren Social-Media-Kanälen. Kalb „Konrad“ war von einer dahinterliegenden Weide ausgebüxt und über einen kleinen Absatz auf das rutschige Blechdach eines Wohnhauses geraten. 

„Konrad“ kam weder vor noch zurück.
„Konrad“ kam weder vor noch zurück.(Bild: ZOOM Tirol)

„Konrad“ war gefangen
Daraufhin rutschte das Tier über das abfallende Dach hinunter und blieb letztlich auf der ebenen Fläche des Daches stehen. Zurück nach oben schaffte es das Kalb nicht – und auf der anderen Seite ging es mehrere Meter in die Tiefe. „Konrad“ war gefangen!

Mittels Seil und Leiter rückten die Einsatzkräfte zu „Konrad“ vor.
Mittels Seil und Leiter rückten die Einsatzkräfte zu „Konrad“ vor.(Bild: ZOOM Tirol)

Rund 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten machten sich daraufhin an die Arbeit, um das Kalb sicher vom Dach zu holen. Mithilfe eines Seils und einer Steckleiter arbeiteten sich die Feuerwehrleute vorsichtig zum ungewöhnlichen Einsatzort vor. Schließlich gelang es ihnen, das Kalb vom Dach zu retten und unverletzt in Sicherheit zu bringen.

Nach rund einer Stunde war der tierische Einsatz erfolgreich abgeschlossen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
11.10.2026 12:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Freiwillige FeuerwehrFeuerwehr
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
94.159 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
81.633 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Stars & Society
„9 Plätze 9 Schätze“: Das sind die Finalisten!
64.889 mal gelesen
Der ORF hat am Donnerstag die neun Länderfinalisten für die 13. Ausgabe von „9 Plätze 9 Schätze“ ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2244 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Justizministerium sperrt Landeschef von Häfn aus
1133 mal kommentiert
Landeshauptmann Kunasek teilt gegen Justizministerin Sporrer wegen einer zu spät erteilten ...
Außenpolitik
Trump: USA kaufen jetzt Diesel aus Russland
1130 mal kommentiert
Die Präsidenten von Russland und den USA haben offenbar einen Deal geschlossen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf