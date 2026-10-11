Ausgebüxt! Kalb „Konrad“ verirrte sich aufs Dach

Es gibt nichts, was es nicht gibt! Unsere Feuerwehren sind wahrlich für alle möglichen und unmöglichen Situationen gerüstet. Das bewiesen die Mitglieder der FF Hopfgarten im Tiroler Brixental am frühen Samstagabend. Ein Kalb hatte sich auf ein Dach verirrt und musste gerettet werden!
„Kleines Kalb steht auf Dach“ – als dieser Einsatztext am Samstag gegen 17.30 Uhr die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten im Brixental erreichte, dachte der eine oder andere wohl zunächst an einen Scherz!
Von naher Weide ausgebüxt
Doch es war keiner. „Vor Ort stellte sich heraus, dass die Einsatzmeldung korrekt war“, postete die Feuerwehr auf ihren Social-Media-Kanälen. Kalb „Konrad“ war von einer dahinterliegenden Weide ausgebüxt und über einen kleinen Absatz auf das rutschige Blechdach eines Wohnhauses geraten.
„Konrad“ war gefangen
Daraufhin rutschte das Tier über das abfallende Dach hinunter und blieb letztlich auf der ebenen Fläche des Daches stehen. Zurück nach oben schaffte es das Kalb nicht – und auf der anderen Seite ging es mehrere Meter in die Tiefe. „Konrad“ war gefangen!
Rund 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten machten sich daraufhin an die Arbeit, um das Kalb sicher vom Dach zu holen. Mithilfe eines Seils und einer Steckleiter arbeiteten sich die Feuerwehrleute vorsichtig zum ungewöhnlichen Einsatzort vor. Schließlich gelang es ihnen, das Kalb vom Dach zu retten und unverletzt in Sicherheit zu bringen.
Nach rund einer Stunde war der tierische Einsatz erfolgreich abgeschlossen.
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