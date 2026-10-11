400 Euro für 4000 Schilling aus dem Jahre 1991

Alte Uhr überraschend 1700 Euro wert

Dazu gehörte auch Rentner Gustl aus Hof bei Salzburg. „Ich bin gekommen, um die Luxusuhr meines Sohnes abschätzen zu lassen“, verriet er. 45 Jahre war diese in Familienbesitz, doch getragen wurde sie schon lange nicht mehr. „Ursprünglich habe ich mir ein Mindestangebot von 1500 Euro vorgestellt“, so Gustl.