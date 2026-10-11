Stark wachsendem Bambus bald „Baba“ sagen

Umweltgemeinderat Tobias Leister fürchtet wie viele andere um einheimische Pflanzen und die natürliche Artenvielfalt. Denn: Nicht heimische Gewächse, Neophythen verdrängen sie. Die Feinde sind nicht nur im eigenen Garten, sondern auch in den Donau-Auen zu finden. „Entlang der Donau hat sich insbesondere der Bambus an mehreren Standorten massiv ausgebreitet. Dem soll ein Riegel vorgeschoben werden.“