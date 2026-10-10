Grüner Rückenwind für Anja Haider-Wallner

Handschrift noch sichtbarer machen

Jetzt rückt der Baumschutz ins Rampenlicht: Haider-Wallner kündigte ein neues Baumschutz-Paket an. Denn Bäume seien weit mehr als grünes Beiwerk – sie spenden Schatten, kühlen Straßen und steigern die Lebensqualität in den Gemeinden. Die politische Bilanz kam ebenfalls zur Sprache: Von Klimaschutz über leistbares Wohnen bis zum Schutz der Salzlacken wollen die Grünen ihre Handschrift in der Landespolitik noch sichtbarer machen.