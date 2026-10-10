Grüner Rückenwind für Anja Haider-Wallner

Bei der 60. Landesversammlung in Oberpullendorf wurde Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner mit voller Zustimmung als Landessprecherin bestätigt. Doch die Grünen haben noch mehr vor.
Volle Zustimmung, neue Kräfte und ein klarer Kurs: Anja Haider-Wallner bleibt an der Spitze der burgenländischen Grünen! Bei der Landesversammlung am Samstag in Oberpullendorf erhielt sie 100 Prozent der Stimmen. Auch ihre neue Stellvertreterin Hanna Walk überzeugte mit starken 97,4 Prozent.
Für Aufwind sorgt auch die Mitgliederentwicklung: Seit Oktober 2023 ist die Partei laut eigenen Angaben um 28 Prozent gewachsen. Mit neuen Gemeindegruppen in Neudorf, Pinkafeld und Rohrbach sowie einer Bezirksgruppe für Güssing/Jennersdorf wollen die Grünen ihre Präsenz weiter ausbauen.
Handschrift noch sichtbarer machen
Jetzt rückt der Baumschutz ins Rampenlicht: Haider-Wallner kündigte ein neues Baumschutz-Paket an. Denn Bäume seien weit mehr als grünes Beiwerk – sie spenden Schatten, kühlen Straßen und steigern die Lebensqualität in den Gemeinden. Die politische Bilanz kam ebenfalls zur Sprache: Von Klimaschutz über leistbares Wohnen bis zum Schutz der Salzlacken wollen die Grünen ihre Handschrift in der Landespolitik noch sichtbarer machen.
Der grüne Faden ist damit klar: Mit Rückenwind aus der eigenen Partei und dem Blick auf die Gemeinderatswahl 2027 wollen Haider-Wallner und ihr Team weiter an einem klimafitten Burgenland arbeiten.
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