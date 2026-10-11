Anschlagspläne gegen Regierungsspitze in Polen

Polen geht Informationen über mögliche Pläne für einen Anschlag auf den Premier Donald Tusk und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz nach. Zur Stunde findet deswegen ein Treffen von Vertretern der Sicherheitsbehörden statt.
Die Polizei habe Hinweise auf einen möglichen Anschlag, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums am Sonntag auf der Plattform X. Innenminister Marcin Kierwiński habe Maßnahmen in dieser Sache angeordnet.
Welle von Gewalt
Die polnischen Behörden sind derzeit wegen einer Welle von Gewalt an Schulen in erhöhter Alarmbereitschaft. Dabei kam am Donnerstag eine 37 Jahre alte Hausmeisterin ums Leben.
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