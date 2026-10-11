Oberwarts Tore kommen mit „Verspätungsgarantie“

Fünf der letzten sechs Tore schoss die SVO in den Schlussminuten, so auch zuletzt beim 1:1-Punktgewinn in Traiskirchen. Sportboss Lehner freut es allemal: „Sie glauben an die eigene Stärke, und werden derzeit auch dafür belohnt.“
Einmal ist Zufall, zweimal Glück – aber achtmal? Das ist wohl pures Können! Die SV Oberwart hat das Toreschießen in den Schlussminuten mittlerweile perfektioniert. Auch beim 1:1 gegen Traiskirchen schlug man spät, aber eiskalt zu!
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