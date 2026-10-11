Besser geht‘s nicht: 120 angetreten, 120 bestanden

Top-Bilanz beim Feuerwehrjugendleistungsbewerb in Gold in Eisenstadt: Wetten, dass so manches Zertifikat schon heute in einem Kinderzimmer an der Wand hängt?
Aufgrund des großen Andrangs musste der diesjährige Feuerwehrjugendleistungsbewerb in der Landeshauptstadt in zwei Durchgänge geteilt werden: Am Vormittag traten die Gruppen aus den Bezirken Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg und Neusiedl an, am Nachmittag folgten die Mädchen und Burschen aus Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf.
„Erster großer Schritt in der Feuerwehrlaufbahn“
Die feierliche Übergabe der begehrten Leistungsabzeichen in Gold erfolgte durch die 3. Landtagspräsidentin und Landtagsabgeordnete Claudia Schlager sowie Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf. In ihren Grußworten hoben die Ehrengäste besonders den Wert des Ehrenamts und der Jugendarbeit hervor. Landesfeuerwehrkommandant Kropf betonte: „Die Jugendlichen können stolz auf ihre Leistungen sein – sie haben den ersten großen Schritt in ihrer Feuerwehrlaufbahn gemacht.“
Ein Mix aus Theorie und Praxis
Die Feuerwehrjugend wird im Burgenland auf Orts-, Abschnitts-, Bezirks- und Landesebene gezielt auf den aktiven Feuerwehrdienst vorbereitet. Der Leistungsbewerb in Gold gilt dabei als Höhepunkt dieser Ausbildung. In fünf Disziplinen mussten die Teilnehmer gestern ihr theoretisches Wissen und praktisches Können unter Beweis stellen – und meisterten diese Aufgabe mit Bravour. Die Prüfungsdisziplinen umfassten: Erste Hilfe, Brandeinsatz, Technischer Einsatz, Die Gruppe im Einsatz und Fachfragen zum Feuerwehrwesen.
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