Besser geht‘s nicht: 120 angetreten, 120 bestanden

Ein Mix aus Theorie und Praxis

Die Feuerwehrjugend wird im Burgenland auf Orts-, Abschnitts-, Bezirks- und Landesebene gezielt auf den aktiven Feuerwehrdienst vorbereitet. Der Leistungsbewerb in Gold gilt dabei als Höhepunkt dieser Ausbildung. In fünf Disziplinen mussten die Teilnehmer gestern ihr theoretisches Wissen und praktisches Können unter Beweis stellen – und meisterten diese Aufgabe mit Bravour. Die Prüfungsdisziplinen umfassten: Erste Hilfe, Brandeinsatz, Technischer Einsatz, Die Gruppe im Einsatz und Fachfragen zum Feuerwehrwesen.