Kräuterpfarrer kocht: Heilsames aus dem Kloster

Benedikt lebt seit fast 40 Jahren im Stift Geras. Er liebt Bäume, Vögel und Katzen, er züchtet Gänse und singt mit großer Freude. Über Ängste und schlaflose Nächte spricht der 61-Jährige ganz offen – er hat auch schwere finanzielle Krisen des Stiftes durchlebt. Vielleicht fassen Menschen darum schnell Vertrauen zu ihm. So beginnt ein Gespräch häufig mit der Frage nach einem Kraut und plötzlich geht es um das Dahinter: Einsamkeit, Angst vor dem Älterwerden, den Verlust eines Menschen oder wie man in einer schwierigen Phase seines Lebens wieder Kraft schöpfen kann.