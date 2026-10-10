Didi Kühbauer wirft Kult-Star aus dem Bücherregal

Kult-Kabarettist, „Willkommen Österreich“-Star und Rapid-Edelfan Dirk Stermann goss vor dem Liga-Kracher am Sonntag zwischen Meister LASK und dem Tabellenführer aus Hütteldorf zusätzlich Öl ins Feuer - und der Konter von LASK-Erfolgstrainer Didi Kühbauer ließ nicht lange auf sich warten . . .