BMW sagt Nein – jetzt bettelt die AfD bei Musk

Von Storch appelliert an Musk

In ihrem X-Beitrag verwies von Storch auf den Bericht der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ über den Rückzug des BMW-Angebots. Sie fragte Musk auf Englisch, ob Tesla bereit wäre, dem AfD-Politiker einen Dienstwagen zur Verfügung zu stellen. Damit richtet sich die Partei an einen Unternehmer, der in der Vergangenheit wiederholt öffentlich Sympathien für die AfD erkennen ließ.