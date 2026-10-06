Historisch! AfD-Mann zu Landtagspräsident gewählt

Eine Zusammenarbeit mit der AfD wurde öffentlich bisher kategorisch ausgeschlossen. Dieses politische Selbstverständnis erhält mit dieser Abstimmung zumindest deutliche Risse. Zur Erinnerung: Die Rechtspartei hatte die Landtagswahl am 6. September mit 43,8 Prozent gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Partner für eine Koalitionsbildung konnte die AfD aber bisher nicht finden. Sollte die AfD an die Macht kommen, wäre es die erste Regierung einer rechtsextremen Partei in einem deutschen Bundesland nach dem Zweiten Weltkrieg.