Erschießung im Livestream? Trump lässt Pläne offen

Kritik aus beiden Parteien

US-Vizepräsident JD Vance hatte Zweifel an der von Hegseth angekündigten Live-Übertragung der Hinrichtung geäußert. Er wisse nicht, ob es tatsächlich dazu kommen werde, sagte er vor Journalisten in Lima im US-Bundesstaat Ohio. Man müsse abwarten, was im Dezember geschehe. Zugleich sagte der gläubige Katholik: „Wenn es per Livestream übertragen wird, werde ich es mir nicht ansehen.“