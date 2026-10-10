„Neuwahlen!“ Kunasek sieht Dreierkoalition am Ende

„Während sich die SPÖ in parteiinternen Querelen verliert, wird die Dreier-Koalition zunehmend handlungsunfähig und schafft es nicht, die großen Probleme des Landes anzupacken“, sieht der Mario Kunasek die Zeit von ÖVP, SPÖ und NEOS bereits abgelaufen. Via „Krone“ spricht der freiheitliche Landeshauptmann der Steiermark erstmals dezidiert von Neuwahlen: „Wenn die großen Herausforderungen nicht mehr bewältigt werden können, muss man den Mut haben, Konsequenzen zu ziehen. Deshalb gilt für mich: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – und das heißt ganz klar: Neuwahlen!“