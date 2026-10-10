Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Stillstand“ im Bund

„Neuwahlen!“ Kunasek sieht Dreierkoalition am Ende

Steiermark
10.10.2026 19:00
Der steirische Landeshauptmann hat eine klare Meinungen zur Dreierkoalition im Bund.
Der steirische Landeshauptmann hat eine klare Meinungen zur Dreierkoalition im Bund.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek spricht sich für sofortige Neuwahlen im Bund aus. Die lähmenden Personaldebatten würden nur zu Streit, Blockaden und Stillstand führen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Während sich die SPÖ in parteiinternen Querelen verliert, wird die Dreier-Koalition zunehmend handlungsunfähig und schafft es nicht, die großen Probleme des Landes anzupacken“, sieht der Mario Kunasek die Zeit von ÖVP, SPÖ und NEOS bereits abgelaufen. Via „Krone“ spricht der freiheitliche Landeshauptmann der Steiermark erstmals dezidiert von Neuwahlen: „Wenn die großen Herausforderungen nicht mehr bewältigt werden können, muss man den Mut haben, Konsequenzen zu ziehen. Deshalb gilt für mich: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – und das heißt ganz klar: Neuwahlen!“

„Schadet unserem Wirtschaftsstandort“
Während sich die SPÖ in parteiinternen Querelen verliere, werde die Koalition zunehmend handlungsunfähig. „Auch bei der Reformpartnerschaft droht Stillstand – und das schadet unserem Wirtschaftsstandort. Die Steiermark kann es sich nicht leisten, dass Österreich bei Reformen und Deregulierung weiter auf der Stelle tritt. Wir brauchen weniger Bürokratie und bessere Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen“, schickt er herzliche Grüße über den Semmering.

Lesen Sie auch:
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Kanzler in der „Krone“
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
08.10.2026
Krone Plus Logo
Termin schon im Blick
ÖVP berät Geheimplan: Was für Neuwahlen spricht
05.10.2026
Krone Plus Logo
Keine Zukunft mehr?
Vier Gründe für den Zerfall der Sozialdemokratie
05.10.2026

Die lähmenden Personaldebatten würden nur zu Streit, Blockaden und Stillstand führen. „Aber die Menschen erwarten sich eine Bundesregierung, die arbeitet und ihre Probleme löst. Familien wollen wissen, wie sie sich das tägliche Leben noch leisten können, Arbeitnehmer und Unternehmer brauchen Perspektiven, und die Menschen erwarten sich Sicherheit und einen Staat, der ihre Sorgen ernst nimmt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
10.10.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
124.746 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
85.332 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
73.448 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1128 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Justizministerium sperrt Landeschef von Häfn aus
1122 mal kommentiert
Landeshauptmann Kunasek teilt gegen Justizministerin Sporrer wegen einer zu spät erteilten ...
Außenpolitik
Trump: USA kaufen jetzt Diesel aus Russland
1113 mal kommentiert
Die Präsidenten von Russland und den USA haben offenbar einen Deal geschlossen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf