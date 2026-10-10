Geheimtransport ohne Kontrollen durch Österreich

Es ging um Weltwirtschaftsforum mit Trump und Selenskyj

Jetzt gibt es wieder Wirbel um die „Operation Geheimtransporte“ in Österreich! Hintergrund ist eine der FPÖ vorliegende sogenannte Verbalnote des Außenministeriums im diplomatischen Schriftverkehr zwischen Staaten. Darin wird im Zusammenhang mit der Teilnahme einer ukrainischen Delegation am im Jänner stattgefundenen Weltwirtschaftsforum in Davos um die Durchreise eines Konvois durch unser Land ersucht. In der Schweiz war auch die politische Elite mit unter anderem US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj vertreten.



Unauffälliger VW-Bus des ukrainischen Geheimdienstes

Konkret geht es um einen VW-Bus des ukrainischen Geheimdienstes mit einer mysteriösen, nicht deklarierten „speziellen Fracht“. Die insgesamt 200 Kilogramm schwere Ladung wurde demnach ohne Zollabfertigung und Sicherheitsprüfung durchgewunken.