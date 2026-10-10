Bankomat bei Supermarkt im Südburgenland gesprengt

In der Nacht auf Samstag gegen 2.45 Uhr wurde im südburgenländischen Kohfidisch (Bezirk Oberwart) ein Bankomat bei einem Supermarkt gesprengt. Die Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung nach den Tätern ein. Auch Kräfte aus der Steiermark und dem nahen Ungarn kamen zum Einsatz.