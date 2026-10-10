Tote Frau in Wiener Stiegenhaus: Partner gefasst

Der gebürtige Rumäne war während der Reanimationsversuche im Stiegenhaus anwesend und fiel den Polizisten bereits auf. Laut Ermittlern soll er seine Lebensgefährtin im Zuge eines Beziehungsstreits mit stumpfer Gewalt getötet haben. Die Frau soll seit dem Sommer in seiner Wohnung gelebt haben.