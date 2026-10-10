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Unbeliebter Prinz

Harry kassiert Buh-Rufe bei Besuch von Rugby-Spiel

Royals
10.10.2026 09:28
Am Freitag hat Prinz Harry ein Rugby-Spiel besucht und wurde prompt ausgebuht. (Archivbild)
Am Freitag hat Prinz Harry ein Rugby-Spiel besucht und wurde prompt ausgebuht. (Archivbild)(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Prinz Harry ist in seiner Heimat Großbritannien längst nicht mehr bei allen beliebt. Das hat der britische Royal am Freitag schmerzlich zu spüren bekommen. Bei einem Rugby-Spiel wurde er auf der großen Stadionleinwand eingeblendet. Doch statt Jubel gab es Buh-Rufe für Harry.

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Als Prinz Harry (42) das Erstliga-Spiel Leicester gegen Gloucester besuchte und zwischendurch auf dem großen Stadionbildschirm gezeigt wurde, wurden in Teilen des Publikums Buh-Rufe laut.

Nach sechsjähriger Abwesenheit war Harry Ende August mit seiner Frau, der früheren US-Schauspielerin Meghan Markle, und den beiden Kindern Archie und Lilibet überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.

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Mit seinem an Krebs erkrankten Vater König Charles III. hat sich Prinz Harry offenbar ausgesöhnt. Berichten zufolge besteht das Zerwürfnis mit seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, und dessen Frau Kate aber weiterhin.

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