Der Dreiländer-Marathon schreibt wieder Geschichte

Ziel in Bregenz

Der Startschuss für den Dreiländer-Marathon fällt auf der Insel Lindau. Weswegen die Veranstalter und ihre Teams einige logistische Herausforderungen zu meistern haben – die Athletinnen und Athleten werden alle per Zug und Schiff auf die Insel gebracht. Weiter geht es über die erste Grenze nach Bregenz und über Hard, Fußach und Höchst über die zweite Grenze in die Schweiz nach St. Margrethen. Abschließend wieder zurück nach Österreich, mit Ziel im ImmoAgentur-Stadion in Bregenz.