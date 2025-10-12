15.000 starten beim Marathon im Dreiländer-Eck!

Mit einem Rekordfeld von 15.000 Startern geht heute der Dreiländer-Marathon über die Bühne. Bei den Herren kämpfen die Kenianer Elvis Tabaach (PB 2:12:00), Erick Ndiema (PB 2:12:55) und Hosea Tuei (BP 2:12:00) um den Sieg. „Es könnte in der Tat ein Ziel-Finish geben“, hofft Rennleiter Günter Ernst. Auch der Streckenrekord aus dem Jahre 2023 von Mark Kiptoo (2:09:15) könnte in Gefahr sein. Bei den Damen geht der Sieg dieses Jahr nur über die 31-jährige Deutsche Rabea Schöneborn. Die Marathon-Europameisterin 2022 im Team kann mit einer Bestzeit von 2:27:03 aufwarten. „Ich werde etwas konservativer loslaufen und einen negativen Split anpeilen. Ich freue ich mich sehr, dass ich zum ersten Mal beim Dreiländer-Marathon am Start sein werde und hoffe auf lautes Anfeuern an der Strecke“, sagt Schöneborn. Der Streckenrekord aus dem Vorjahr von Helen Bekele (Sz/2:26:08) ist wohl nicht in Gefahr.