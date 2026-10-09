So bunt war Schulstreik gegen das Kopftuchverbot

Rote Veranstalter

Bundesweit wurden die Proteste von den SPÖ-Vorfeldorganisationen Sozialistische Jugend, Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) und den Roten Falken gemeinsam mit kommunistischen Jugendorganisationen und der Initiative „Schule brennt“. In Wien kamen mehrere Hundert zum „Schulstreik“ gegen das Kopftuchverbot, auch in anderen Bundesländern wurde zum Protest gegen „Rassismus, Sexismus und Militarisierung“ aufgerufen.



„Digga, Hände weg von den Köpfen der Girls“

Dementsprechend breit war das Themenspektrum: Neben Kritik am Kopftuchverbot („Digga, Hände weg von den Köpfen der Girls“) gab es auch Forderungen nach „Geld für Bildung“ statt für Banken oder auch Bomben. Man wolle Schulen, die Mädchen stärken und nicht über die Köpfe der Mädchen bestimmen, forderte eine AKS-Vertreterin mit Kopftuch bei ihrer Ansprache in Wien. Andere Redner gaben sich kampfeslustig und riefen etwa zu weiteren Protestaktionen auf, um das Kopftuchverbot zu Fall zu bringen.