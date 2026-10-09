Zwei Autos krachen zusammen: Fünf Verletzte

Unfall im Pongau: Auf der Wagrainer Straße (B163) in Wagrain im Bereich Hubdörfl sind zwei Pkw miteinander kollidiert. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Zwei Rettungswagen sowie First Responder rückten zur Unfallstelle aus.
Auf der B163 in Wagrain kam es im Bereich Hubdörfl zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Bei der Kollision wurden fünf Personen leicht verletzt.
First Responder sowie zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes waren vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schwarzach überstellt.
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