Lenker wurde bei Absturz aus Traktor geschleudert

Bei strömendem Regen ist am Donnerstagabend im Bereich Gstatterberg iun Rauris ein Traktor mit Hackgutanhänger von der Fahrbahn abgekommen. Das Gespann stürzte auf rund 1500 Metern Seehöhe etwa 200 Meter weit in den Wald. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verletzt.
Tief im Wald endete am Donnerstagabend die Fahrt eines Traktors mit Hackgutanhänger. Das Gespann kam im Bereich Gstatterberg in Rauris auf rund 1500 Metern Seehöhe von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 200 Meter talwärts. Der Fahrer wurde dabei aus dem Traktor geschleudert und verletzt.
Noch an der Unfallstelle wurde er von einem Feuerwehrarzt versorgt, ehe ihn das Rote Kreuz ins Krankenhaus brachte. Die Einsatzkräfte sicherten die beiden Fahrzeuge im steilen Gelände. Eine Bergung war zunächst nicht möglich und soll in den nächsten Tagen durchgeführt werden.
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