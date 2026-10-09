„Nur“ 530 Millionen Euro Dividende für Mateschitz

51 Prozent der Red Bull GmbH gehören der thailändischen Familie Yoovidhya und 49 Prozent der Firmenanteile erbte Mark Mateschitz nach dem Tod seines Vaters im Herbst 2022. Auf einer seiner Geschäftsreisen lernte Dietrich Mateschitz in den 1980er-Jahren den thailändischen Wachbleib-Drink „Krating Daeng“ (Roter Stier) kennen. Mit dem Produzenten T.C. Pharmaceutical von Chaleo Yoovidhya gründete Mateschitz im Jahr 1984 die Red Bull GmbH und baute über die Jahre einen globalen Getränke-Riesen auf.