„Nur“ 530 Millionen Euro Dividende für Mateschitz

Für den Ottonormalverbraucher sind diese Zahlen sowieso unvorstellbar. Mark Mateschitz dürfte beim Rechnen der ausgeschütteten Dividenden von Red Bull aus dem Geschäftsjahr 2025 aber festgestellt haben: Auf seinem Konto landete heuer nicht ganz so viel wie noch vergangenes Jahr.
Die Nettoerlöse des Red Bull Konzerns stiegen im Jahr 2025 um neun Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn erhöhte sich um fünf Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, wie aus dem im Firmenbuch („Wirtschafts-Compass“) hinterlegten Konzernabschluss hervorgeht. Die Red-Bull-Eigentümer erhielten somit eine Gewinnausschüttung von 1,1 Milliarden Euro, davon gingen rund 530 Millionen Euro an Mark Mateschitz.
Aus dem Geschäftsjahr 2024 wurde etwas mehr an den Erben von Gründer Didi Mateschitz ausgeschüttet. Die Gesellschafter erhielten Dividenden in Höhe von 1,32 Milliarden Euro. Allein 648 Millionen Euro bekam Mark Mateschitz.
51 Prozent der Red Bull GmbH gehören der thailändischen Familie Yoovidhya und 49 Prozent der Firmenanteile erbte Mark Mateschitz nach dem Tod seines Vaters im Herbst 2022. Auf einer seiner Geschäftsreisen lernte Dietrich Mateschitz in den 1980er-Jahren den thailändischen Wachbleib-Drink „Krating Daeng“ (Roter Stier) kennen. Mit dem Produzenten T.C. Pharmaceutical von Chaleo Yoovidhya gründete Mateschitz im Jahr 1984 die Red Bull GmbH und baute über die Jahre einen globalen Getränke-Riesen auf.
Der Weltkonzern Red Bull hat seinen Firmensitz weiterhin in der Salzburger Gemeinde Fuschl am See und ist einer der größten Steuerzahler in Österreich. Der effektive Steueraufwand von Red Bull für das Geschäftsjahr 2025 betrug laut Konzernabschluss rund 645 Millionen Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.