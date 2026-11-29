Wenn es um Autos geht, werden sogar gestandene Männer wieder zu Kindern. Bei der Carrera Racing Night am Sonntagabend in Puch ging es aber nicht bloß um irgendwelche Autos, sondern darum, wer mit den neuesten Spielzeug-Flitzern die schnellsten Runden zog.
„Das ist einfach so ein Kindheitsgefühl von früher. Man braucht schon wirklich Fingerfertigkeit, um nicht gleich abzufliegen“, zeigte sich Ex-Fußballer Hans Sarpei im Wettkampfmodus. Schon beim Aufwärmen an der Seite von DJ Ötzi ging es deshalb heiß her.
Comedian Paul Grohmann, bekannt unter dem Künstlernamen „Sonnenscheincatering“, nahm’s mit mehr Humor. Er war vor allem um gute Fotomotive bemüht. Schließlich war die Hauptrennbahn im Stil des derzeit äußerst beliebten Videospiels „GTA VI“ gestaltet.
Fünf Rennbahnen können in der Carrera World insgesamt bespielt werden. Wer das Renn-Fieber selbst gerne wieder einmal spüren möchte, kann von Mittwoch bis Sonntag in Puch vorbeikommen.
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