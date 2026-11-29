Nicht mehr weiter wollte ein Pkw am Sonntagvormittag: Mitten auf der Tauernautobahn im Ofenauertunnel blieb das Fahrzeug auf einmal stehen. Das Ergebnis: Getriebeschaden. Die Autobahn musste Richtung Villach für eine Stunde gesperrt werden, bis das Auto geborgen werden konnte.