Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) setzten neue Schneesensoren in einem Testverfahren ein. Diese sollen zusätzliche Daten für mehr Sicherheit bringen. Dabei wird auch mit der Lawinenkommission zusammengearbeitet.
Hightech trifft auf Knochenarbeit! Um bestmögliche Wetterdaten entlang der Bahnstrecken zu bekommen, setzten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mittlerweile auf moderne Schneesensoren. „Die Sensoren messen während der gesamten Wintersaison die Temperatur, Feuchtigkeit und Bewegung der Schneedecke. Sie übertragen die Messdaten per Funk durch die Schneedecke an eine zentrale Datenplattform“, sagt Michael Brauner von den ÖBB.
So können Veränderungen innerhalb der Schneedecke laufend beobachtet werden. Die Daten werden dann an die Lawinenkommission gesendet.
Die Veränderung der Schneedecke sowie Gleitschneeabrutsche konnten zuverlässig erkannt und engmaschig beobachtet werden.
Michael Brauner von den ÖBB
Die Sensoren sind mit acht Stacheln versehen, um in den Hängen fixiert zu werden. Das passiert händisch oder in schwierigem Gelände mit Drohnen. Gerade beim Anbringen mit Drohnen muss auf eine stabile Position geachtet werden.
Im Frühjahr werden die Sensoren zu Fuß dann wieder eingesammelt. Ein GPS-Signal hilft dabei bei der Suche. „Messung und Datenübertragung sind immer gewährleistet, selbst Lawinenabgänge ’überlebt’ der Sensor unbeschadet“, so Brauner. 50 Stück werden heuer ausgebracht und liefern Daten zusätzlich zu den bestehenden 55 Wetterstationen der ÖBB in Österreich.
In den vergangenen beiden Jahren sind die Sensoren auch am Pass Lueg im Einsatz gewesen – heuer aber nicht mehr. „Die beiden letzten Winter war die Schneedeckensituation für repräsentative Testfälle am Pass Lueg unterdurchschnittlich. Daher wurden für heuer Testgebiete in größeren Höhenlagen gewählt“, erklärt Brauner. Die Testphase wird daher etwa am Arlberg fortgesetzt. Wie hoch die Kosten für den Testlauf sind, kann noch nicht genau beziffert werden. Insgesamt geben die ÖBB 25 Millionen Euro im Jahr für den Winterdienst auf den Strecken aus. 4000 Mitarbeiter sind dafür im Einsatz.
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