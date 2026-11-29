In den vergangenen beiden Jahren sind die Sensoren auch am Pass Lueg im Einsatz gewesen – heuer aber nicht mehr. „Die beiden letzten Winter war die Schneedeckensituation für repräsentative Testfälle am Pass Lueg unterdurchschnittlich. Daher wurden für heuer Testgebiete in größeren Höhenlagen gewählt“, erklärt Brauner. Die Testphase wird daher etwa am Arlberg fortgesetzt. Wie hoch die Kosten für den Testlauf sind, kann noch nicht genau beziffert werden. Insgesamt geben die ÖBB 25 Millionen Euro im Jahr für den Winterdienst auf den Strecken aus. 4000 Mitarbeiter sind dafür im Einsatz.