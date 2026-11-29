Schwerpunktkontrolle der Polizei in der Nacht auf den ersten Adventsonntag: Mit mobilen und stationären Kontrollen prüften Salzburger Beamte den Verkehr in der Stadt Salzburg und im Flachgau. Vor allem Alko-Lenker standen im Visier.
Bei der Schwerpunktkontrolle der Polizei mussten 160 Autofahrer einen Alko-Test durchführen – nur bei zweien fiel dieser positiv aus. Sie mussten genauso ihren Führerschein abgeben wie acht andere Lenker, die im Drogenrausch unterwegs waren und vom Amtsarzt für fahruntauglich erklärt wurden.
Insgesamt erstattete die Exekutive zehn Organmandate und 18 Anzeigen wegen diverser Verkehrsdelikte.
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